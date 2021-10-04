Ранее сообщалось о том, что полузащитник Барселоны Миралем Пьянич и хавбек Милана Раде Крунич не смогут сыграть против Украины. Впрочем, на этом потери боснийцев не закончились.
Кстати Украины – Босния и Герцеговина: матч могут перенести из Львова
Еще два исполнители не смогут помочь команде в битве за путевки на Мундиаль. Защитник Партизана Синиша Саничанин сдал положительный тест на коронавирус, а хавбек венгерского Ференцвароша Степан Лончар получил травму.
Тренер боснийцев Ивайло Петев довызвал в лагерь команды хавбека хорватской Горицы Элвиса Шарича.
Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября.