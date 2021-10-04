Раніше повідомлялося про те, що півзахисник Барселони Міралем П'яніч та хавбек Мілана Раде Круніч не зможуть зіграти проти України. Втім, на цьому втрати боснійців не завершилися.

До речі Україна – Боснія і Герцеговина: матч можуть перенести зі Львова

Ще два виконавці не зможуть допомогти команді у битві за путівки на Мундіаль. Захисник Партизана Сініша Санічанін здав позитивний тест на коронавірус, а хавбек угорського Ференцвароша Стєпан Лончар зазнав травми.

Тренер боснійців Івайло Петев довикликав у табір команди хавбека хорватської Гориці Елвіса Шаріча.

Нагадаємо, матч Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться 12 жовтня.