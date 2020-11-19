Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал отмену матча 6-го тура Лиги наций со Швейцарией.

По мнению Андрея Пятова, отменять матч со Швейцарией не было никаких веских причин. Об этом футболист рассказал в комментарии УАФ.

Экс-тренер сборной: "Из-за COVID-19 футбола как привычного явления больше нет"

"Вернулись. Увидел семью. Теперь поделюсь субъективным видением ситуации по игре со Швейцарией.

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Считаю, все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях. Да, 2020 учит нас жить в полной неопределенности. Да, действительно, состав нашей сборной вирус урезал с каждым матчем. Но для игры со сборной Швейцарии игроков хватало (плюс были довызваны ребята из "молодежки").

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Вся команда хотела играть! Не вижу веской причины, по которой бы нужно было идти на такие крайние меры, как отмена матча. Тесты, сделанные в Украине, также подтвердили мои мысли. Условно положительные тесты Кривцова и Мораеса не подтвердились. Рад, что ребята здоровы! ⠀

Ждем окончательного вердикта от УЕФА", – сказал Пятов.

Швейцария – Украина: стала известна дата вердикта УЕФА

Напомним, что врач кантона Люцерн запретил проводить матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина, ссылаясь на вспышку COVID-19 в рядах "желто-синих". УЕФА, который сначала разрешил проводить игру, потом вообще отменил матч несмотря на то, что у Шевченко было 13 здоровых игроков в заявке, как того предусматривает регламент.