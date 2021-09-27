Руслан Малиновский открыл счет в матче фирменным пушечным выстрелом. Кроме того, статистические порталы поставили ему самые высокие оценки за матч.

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Мощная игра в исполнении украинца усилила интерес миланского клуба. Еще прошлый наставник Интера Антонио Конте хотел видеть Руслана в своей команде.

Симоне Индзаги остался поражен действиями Малиновского и не против такого усиления.

Текущий контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 30 миллионов евро.