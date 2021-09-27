"Я нормально отношусь к кандидатуре Петракова, – сказал Игорь Суркис. – Я знаю его как человека, который "что имеет, то и несет". Но это первая команда страны, поймите. И мне кажется, что нужно убрать приставку "и.о". Зачем эта приставка? Кому она нужна? Реброва еще долго можно ждать. Если хотите Реброва, то платите компенсацию. А если не хотите, то назначайте главного тренера до прихода Реброва. Нам говорят – Петраков, если выведет на ЧМ-2022, то повезет сборную в Катар. А я не уверен в этом. Как он тогда может выстраивать свою работу?"

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Также владелец Динамо оценил результаты Украины в квалификации на ЧМ-2022:

Считаю, что провальный отбор. Да, с Францией сыграли хорошо, но потеряли свои очки там, где должны были взять. И потом обвиняются игроки Динамо. Так не вызывайте их в сборную тогда. Не надо. Такого при Шевченко не было. Если не готов футболист, то не включайте его в заявку. Это мудрость тренера. Не нужно выносить на люди то, что должно оставаться в коллективе. Сегодня оскорбили Караваева, а завтра могут обидеть другого игрока.

Суркис считает, что с футболистами надо договариваться, а проблемы коллектива не выносить на публичное обсуждение. "У меня было множество разговоров с игроками Динамо, но это все решалось внутри. Если публично оскорбляют моего основного игрока, то как его приводить в чувство? Я бы посоветовал Петракову, мы почти ровесники – не надо выносить ссоры. Малиновский, я считаю, ведущий футболист. Нужно находить общий язык", – говорит Игорь Михайлович.

Стоит добавить, что Караваев, Малиновский, Сирота и Кочергин были публично раскритикованы Александром Петраковым после сентябрьских поединков за национальную команду.