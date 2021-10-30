По словам Гвардиолы, Зинченко легко справляется с давлением и играет на позиции защитника очень надежно. Тренеру нравится сконцентрированность Алекса на работе и его уровень понимания игры и требований.

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Алекс – огромная индивидуальность, легко справляющаяся с давлением. Качественный левый защитник, всегда сконцентрированный, не ошибается, такой надежный. Он очень хорошо понимает футбол, великая личность, мы невероятно рады его прогрессу,

– сказал Гвардиола.

Также испанец добавил, что рассчитывает на Зинченко в текущем сезоне и даст ему игровое время. Также он уверен, что если придется поставить Алекса в центр поля, то и там он проявит себя на высоком уровне.

Напомним, что недавно Манчестер Сити в серии пенальти проиграл Вест Хэму и вылетел из Кубка английской лиги.