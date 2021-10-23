По мнению бывшего защитника сборной Украины Сергея Задорожного, недостатки в игре команды – это недоработки тренерского штаба. По потенциалу футболистов "желто-синие" способны на большее, но почему-то демонстрируют не тот футбол, который привыкли видеть болельщики.

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Бывший футболист оценил игру сборной Петракова на четверку и надеется, что тренерский штаб сможет не только осознать свои ошибки, но и найти пути их решения.

Уже не первый раз наша сборная не умеет сыграть по результату. Это хорошо, что Петраков признает свои ошибки, но от этого не становится легче. Для нас еще не все потеряно, но уже нет права на ошибку. Надеюсь, что Петраков и его подопечные не подведут и Катар станет ближе,

– сказал Задорожный.

Напомним, Украина имеет в активе 9 очков и находится на 2 месте группы D, которое дает путевку в плей-офф отбора на Мундиаль. Финляндия имеет 8 очков, Босния – 7, эти команды имеют еще очную встречу. На выезде против Боснии "желто-синие" сыграют 16 ноября, победа гарантирует нам выход из группы при любых обстоятельствах.