Вместе с нами в первой корзине дивизиона В оказались Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия. С этими командами "желто-синие" точно не будут играть, как и со сборной России.

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С другой корзины нам может выпасть Финляндия, Норвегия или Шотландия. Третья корзина может подарить нам в соперники Израиль, Румынию, Сербию или Ирландию. Из четвертой корзины жеребьевка выберет нам Словению, Черногорию, Албанию или Армению.

Матчи первого тура Лиги наций 2022/23 запланированы на 2 – 4 июня 2022-го. Последний тур пройдет в начале сентября следующего года.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций Украина играла в дивизионе А. Техническое поражение от Швейцарии через из-за якобы вспышки коронавируса в лагере "желто-синих" опустила нас в дивизион В.

Лига А:

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Лига B:

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Лига С:

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Лига D:

Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.