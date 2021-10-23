На думку колишнього захисника збірної України Сергія Задорожного, недоліки у грі команди – це недопрацювання тренерського штабу. За потенціалом футболістів "жовто-сині" здатні на більше, але чомусь демонструють не той футбол, який звикли бачити вболівальники.

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Колишній футболіст оцінив гру збірної Петракова на четвірку та сподівається, що тренерський штаб зможе не лише усвідомити свої помилки, а й знайти шляхи їх вирішення.

Вже не вперше наша збірна не вміє зіграти по результату. Це добре, що Петраков визнає свої помилки, але ж від цього не стає легше. Для нас ще не все втрачено, але вже немає права на помилку. Сподіваюся, що Петраков і його підопічні не підведуть і Катар стане ближчим,

– сказав Задорожний.

Нагадаємо, Україна має в активі 9 очок та перебуває на 2 місці групи D, яке дає путівку в плей-офф відбору на Мундіаль. Фінляндія має 8 очок, Боснія – 7, ці команди мають ще очну зустріч. На виїзді проти Боснії "жовто-сині" зіграють 16 листопада, перемога гарантує нам вихід з групи за будь-яких обставин.