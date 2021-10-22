По мнению бывшего тренера Александрии Владимир Шаран, Петраков поступает правильно, возвращая Малиновского в команду. Сборной Украины надо игрок такого высокого класса, особенно – на решающем для путевок на чемпионат мира матче.

Кстати Петраков "дал заднюю": Малиновский вернется в сборную Украины

По мнению специалиста, Руслан имеет недостатки при оборонной схеме, но полностью компенсирует их действиями в атаке.

Думаю, что Руслан сможет помочь сборной. Команде нужен такой футболист. У него хороший удар, выполнение стандартных положений. Петраков поступит правильно, если вызовет Руслана. Время лечит всегда. У каждого тренера такое бывает, надо перетерпеть. Наши шансы на плей-офф чемпионата мира увеличатся, если Малиновский приедет играть,

– сказал Шаран.

Напомним, в октябре сборная Украины без Малиновского обыграла Финляндию, но упустила победу над Боснией (1:1).

В групповом этапе отбора на ЧМ-2022 команда Петракова сыграет еще один матч – 16 ноября на выезде в Боснии. Перед этим Босния и Финляндия проведут очный поединок.

Сейчас Украина имеет 9 очков, мы 2 месте в группе. 3 место занимает Финляндия (8 очков), а боснийцы с 7 очками расположены на 4 позиции. Напомним, что 2 место в группе дает путевку в раунд плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре.