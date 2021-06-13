В начале матча между сборными Англии и Хорватии фанат хозяев перегнулся через ограждение и упал с трибун.

Интересно Игрок сборной Англии дебютировал на турнире в сенсационном возрасте – рекорд может побить поляк

Как рассказали очевидцы, после падения пострадавший не шевелился. Фаната уже госпитализировали. Работник Уэмбли рассказал, что он находился в тяжелом состоянии.

Напомним, вчера хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен во время матча пережил сердечный приступ. К счастью, футболиста вовремя госпитализировали, он уже пришел доя себя и остался в больнице для дальнейшего обследования.