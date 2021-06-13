На початку матчу між збірними Англії та Хорватії фанат господарів перехилився через огороду та впав з трибун.

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Як розповіли очевидці, після падіння постраждалий не рухався. Фаната вже госпіталізували. Працівник Вемблі розповів, що він перебував у тяжкому стані.

Нагадаємо, учора хавбек збірної Данії Крістіан Еріксен під час матчу пережив серцевий напад. На щастя, футболіста вчасно госпіталізували, він вже прийшов доя тями та залишився в лікарні для подальшого обстеження.