Молодой новичок сборной Англии вышел на поле на 82-й минуте, заменив Харри Кейна.

Кстати Сборная Украины уже не такая напуганная: известный агент сообщил об интересе к нашим игрокам

Таким образом, футболист стал самым молодым игроком в истории Евро. Сейчас полузащитнику дортмундской Боруссии 17 лет и 349 дней – он еще даже не достиг совершеннолетия.

Ранее рекорд принадлежал защитнику сборной Нидерландов Джетро Виллемсу, который на Евро-2012 выходил в возрасте 18 лет 71 день.

Интересно, что Беллингем может потерять первенство еще на этом турнире – в заявке сборной Польши является форвард Кацпер Козловски, которому 17 лет и 8 месяцев.