Агент рассказал, что многие футболисты сейчас не продлили контракты со своими клубами в надежде, что в случае интереса от европейских клубов переговоры прошли легче.

Интересно Нидерланды – Украина: Малиновский пообещал сопернику "нечто особенное"

По мнению Шаблия, наши игроки привлекли внимание именитых команд.

Я могу сказать, что футболистов сборной Украины действительно будут смотреть многие ведущие клубы. Чемпионат Европы – это своего рода витрина, хотя большие команды ведут игроков в течение длительного периода времени. Сейчас они просто могут выйти, скажем так, на финишную прямую своих оценок, – сказал он.

Напомним, что уже в 22:00 начнется матч Евро-2020 между Украиной и Нидерландами. На стадии группового этапа подопечные Шевченко также сыграют с Северной Македонией и Австрией.