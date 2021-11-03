Он вернет себе место под солнцем, – Цыганик верит в прогресс Яремчука в Бенфике

Форвард сборной Украины Роман Яремчук переживает в Бенфике не лучшее время. Результативность нападающего упала, из-за чего ему приходится слушать критические замечания.

По мнению Игоря Цыганика, Роман сейчас переживает обычный процесс адаптации. Он сделал большой шаг в карьере, поэтому должен привыкнуть к изменению атмосферы и требований.

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Он перешел в топ-клуб. Это совсем другое отношение со стороны журналистов, болельщиков и тренеров. Это давление нужно просто пережить. Я верю в Яремчука и знаю, что он будет очень полезен Бенфике. Он легко вернет себе место под солнцем,

– убежден Цыганик.

Отметим, что в 17 матчах за Бенфику Роман забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Голевая "засуха" Яремчука длится уже 8 матчей.

В матче группового этапа Лиги чемпионов против Баварии Яремчук вышел на поле в стартовом составе, но отличиться забитым голом не сумел.