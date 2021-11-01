Олейник завоевал "бронзу" в Финляндии: медали подарил сверхрезультативный матч
1 ноября 2021 , 17:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Сезон чемпионата Финляндии для украинского хавбека Дениса Олейника завершился удачно. Наш полузащитник пополнил свою копилку наград еще одной медалью.
Финляндия, Вейкауслига, 27-й тур
Интер Турку – Сейнайоки – 2:5
Голы: Каллман, 54, Энгстрем, 71 – Нгуэкам, 16, 32, 39, 89, Вольштыньски, 90+2
Интересно Специя уступает, Коваленко с неплохой оценкой, бенефис Влаховича
Украинский полузащитник Денис Олейник успешно завершил сезон чемпионата Финляндии. В последнем матче его команда разгромила Интер Турку и гарантировала себе "бронзовые" награды.
Олейник внес важный вклад в завоевание наград. В 26 матчах он забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.Первая, вторая, третья, – Беседин рассказал, куда тратит заработанные футболом деньги