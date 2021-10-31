Фиорентина открыла счет на предпоследней минуте первого тайма. Пенальти за игру рукой Эмануэля Гьяси реализовал Душан Влахович.

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После перерыва сербский нападающий забил еще дважды и оформил хет-трик. Как следствие, очередное поражение Специи и скромное 18-е место в турнирной таблице. Команда Коваленко набрала 8 очков. Флорентийцы идут седьмыми с 18 пунктами.

От портала WhoScored Коваленко получил вторую оценку в составе Специи (после голкипера) – 6,25.

Чемпионат Италии, 11 тур

Фиорентина – Специя 3:0

Голы: Влахович, 44 (пенальти), 62, 74.