Бывший футболист Черноморца, Металлиста и сборной Украины Кирилл Ковальчук подытоживает прошлый год для главной команды страны.

Общая оценка

Думаю, что сейчас мы имеем одну из лучших сборных Украины в истории, – говорит Кирилл Ковальчук в комментарии Сборная24. – Во всех официальных поединках 2020 года наша команда демонстрировала не только качественный футбол, но и радовала нас хорошими результатами.

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Тренерский штаб

Андрей Шевченко имеет очень классную тренерскую команду. Я не могу говорить точно, ведь вызывался в национальную сборную при другом тренерском штабе, однако трудно не заметить работу наставников.

Все анализируется до мелочей. Это касается также вызовов футболистов в расположение сборной. Просто даже со стороны интересно наблюдать за работой Шевченко и компании: все четко, взвешенно и справедливо.

Открытие года

Я не готов отметить кого-то одного – пока ребята сыграли слишком мало матчей. Считаю, что любые выводы будут преждевременными. Стабильность определяется на длинной дистанции. Поэтому хочу пожелать молодым игрокам демонстрировать хороший футбол на протяжении длительного времени.

Самый лучший игрок

В прошлом году классно себя проявил Виктор Цыганков – это очень сильный футболист, имеющий задатки лидера. Его гол в ворота сборной Испании дорого стоит. Мне нравится то, как растет Виталий Миколенко. Потенциально лидером и душой коллектива является Андрей Ярмоленко. Правда, ему частенько донимают травмы.

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Разочарование

Как и многих других, меня огорчил срыв матча со Швейцарией. Как может определяться победитель в неспортивной атмосфере? Это же самая важная игра, которая решает практически все! Неужели нельзя назначить другую дату? Это какое-то предвзятое отношение. Сильно надеюсь, что у нас есть шансы в апелляции.

Самый лучший матч

Победа над Испанией. Наша команда была единым целым. В такие моменты, когда в тебя не верят, чрезвычайно важно сплотиться и биться на поле друг за друга. Тем более, после поражения от немцев несколькими днями ранее.

Ожидания

В приоритете у нас Чемпионат Европы. Мы едем туда в статусе мощного участника. Сборная Украины – вовсе не новичок, если брать во внимание качество игры.

У болельщиков много ожиданий – очень хочется увидеть команду в четвертьфинале или даже полуфинале. У нас для этого есть все необходимое: классный тренерский штаб, одаренные игроки, определенный опыт. Верю, что нам удастся проявить себя наилучшим образом.