Экс-футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Александр Коваль подытоживает 2020-й год для главной команды страны.

Общая оценка

Как по мне, сборная Украины продемонстрировала достаточно хороший уровень, – говорить Коваль в интервью Сборная24. – Андрею Шевченко удалось подобрать квалифицированных футболистов, из которых он сформировал основную обойму. Приятно, что место в составе нашлось для большого количества молодых ребят. Они хорошо себя зарекомендовали. Не стоит забывать, что мы противостояли серьезным оппонентам. На фоне этих именитых соперников мы выглядели очень прилично. Поэтому оцениваю год на "5" по 5-балльной шкале.

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Открытие года

Отмечу Илью Забарного. Важную роль сыграл Мирча Луческу, который доверил место в стартовом составе Динамо 18-летнему парню.

Казалось бы, тренеру киевлян нужен был немедленный результат, однако он не побоялся сделать ставку на юного защитника. И Забарный справедливо появлялся в основе сборной Украины и Динамо. Не следует забывать, что это только начало. Илья наберется опыта, и мы получим исполнителя высокого уровня.

Разочарование

Больше всего сожалею из-за того, что мы не сыграли против Швейцарии. Вообще вся эта ситуация выглядит как-то некрасиво. Меня это сильно расстроило – украинцы могли доказывать свою силу на поле.

Лучший матч

Именно первый поединок во Львове против швейцарцев мне понравился больше всего. Мы показали свой высокий класс, превосходили соперника во многих компонентах и ​​были сильнее на голову. Кроме того, стоит похвалить тренерский штаб – Шевченко и его помощникам удалось выбрать правильную тактику, которая сработала.

Лучший игрок

С детства знаю Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Они выступали в академии Шахтера, тренировались у меня.

Сейчас это те два футболиста, которые ведут партнеров за собой в сборной Украины. Эти ребята выделялись в раннем возрасте. Помню, как Зинченко мощно выглядел еще в команде Шахтера U-14. Не сомневался, что Саша достигнет больших успехов. По крайней мере, он обладал необходимыми качествами для этого. Руслан также всегда считался талантливым и доказал это своей игрой не только в минувшем году.

Прогресс

Очень качественно проявил себя Георгий Бущан. Наш вратарь демонстрировал классный уровень игры. Эта уверенность передавалась партнерам. Для командной психологии такие вещи важны. К тому же Бущан неоднократно выручал нашу сборную.

Ожидания

Желаю, чтобы будущий год стал для нашей сборной еще более успешным, чем предыдущий. Хочется, чтобы у наших ребят все удавалось. Нас ждет интересный Чемпионат Европы, а также матчи отбора на Чемпионат мира. Не сомневаюсь в том, что сборная может добавить – мы имеем чрезвычайно сильную и перспективную команду. Ей есть куда расти.