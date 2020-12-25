Представляем вашему вниманию новую рубрику – бывшие игроки сборной Украины будут подводить итоги выступлений главной команды страны в 2020 году. В объективе экс-защитник "сине-желтых" – Артем Федецкий.

Общая оценка

Если брать во внимание имена соперников украинской сборной в 2020 году, то считаю, что мы выступили очень достойно, – говорит Артем в интервью Сборная24. – Даже по итогам результатов наша команда должна была оставаться в Дивизионе А Лиги наций. Считаю, что ситуация вокруг несыгранного матча со Швейцарией является несправедливой и перечеркивает все старания футболистов, тренеров и болельщиков.

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Тренерский штаб

Шевченко любит играть в атакующий футбол с контролем мяча и быстрыми атаками. Он никогда не играл от защиты. А матчи против французов и немцев заставили его подстроиться под соперника. И команда достаточно хорошо это восприняла. В будущем такие умения нам пригодятся. Андрей Николаевич, возможно, находится в начале большого тренерского пути, и своими действиями показывает, что умеет меняться. Не каждому тренеру такое удается, это его козырь.

Открытие

Трудно выделить кого-то одного. Отмечу другой аспект – в этом году молодежь получила много шансов. Шапаренко, Забарный, Зубков и другие дебютанты получают доверие и это позволяет им существенно быстрее раскрывать свой потенциал. Тренерский штаб не боялся привлекать молодых исполнителей – фактор доверия очень важен. В таких условиях проявлять себя на поле гораздо легче.

Лучший игрок

Немало футболистов провели классный год. Отлично сыграл Георгий Бущан, заменивший Андрея Пятова. Отмечу также Забарного, Зубкова, Яремчука. Возможно, немного стабильности не хватало Зинченко. Ведь мы помним его игру за сборную на фоне стабильной игровой практики в Манчестер Сити. Однако Александр подтвердил, что является прекрасным футболистом с бешеным потенциалом. Мы можем называть еще достаточно имен – каждый заслуживает хороших слов за выступления в уходящем году.

Разочарование

Меня больше всего огорчило отношение дисциплинарных органов в нашей сборной. Это привычные вещи, когда матчи команд переносят из-за заболеваний. К тому же мы имели достаточно игроков в своем распоряжении. И здесь нам засчитывают техническое поражение. Игроки сборной Швейцарии под риском? Думаю, что под таким риском все люди на планете. Украина заслужила место среди сильнейших сборных. Поединок со Швейцарией должен быть сыгранным. При желании можно найти свободную дату. Это большое разочарование, но ни в коем случае не в нашей сборной.

Спарринг с Францией? Против нас вышли космонавты – что ни игрок, то звезда. А в составе украинской команды было немало молодых футболистов, дебютантов. Ранее они видели своих оппонентов, в основном, по телевизору.

Это хороший опыт и ориентир. Потенциал у нашей сборной огромный, все будет зависеть от их отношения. Его необходимо правильно развивать.

Лучший матч

Непосредственно со стадиона наблюдал за поединком против Испании, поэтому, наверное, выберу именно его. Мы удачно подстроились под соперника, ведь понимали, какой уровень у футболистов сборной Испании. Мы терпели, выполняли достаточно черновой работы без мяча, однако нашли свой шанс. У нас не было много моментов, и мы свою возможность реализовали. Это тоже свидетельствует о классе. Футболисты растут и развиваются. Также отмечу тренерский штаб, который идеально разобрал соперника. Это что-то!

Ожидания

Наша сборная приучила нас к хорошей игре. Не беру во внимание товарищеские встречи – они выполняют роль моделирования.

Жду дальнейшего прогресса ребят – у нас шикарные футболисты, классный тренерский штаб. Одни имеют качественные идеи, а другим удается это успешно воплощать на поле.

Дай Бог, чтобы состоялся наконец Чемпионат Европы, которого мы все долго ждем. Надеюсь, что наконец мы преодолеем эту заразу и сможем поддержать сборную с трибун стадионов. Хочется, чтобы болельщики получали удовольствие от игры сборной Украины. А когда есть и результат, и качественный футбол – это двойной кайф.