Колишній футболіст Чорноморця, Металіста та збірної України Кирило Ковальчук підсумовує минулий рік для головної команди країни.

Загальна оцінка

Думаю, що зараз ми маємо одну з найкращих збірних України в історії, – каже Кирило Ковальчук в коментарі Збірна24. – У всіх офіційних поєдинках 2020-го року наша команда демонструвала не лише якісний футбол, а й тішила нас непоганими результатами.

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Тренерський штаб

Андрій Шевченко має дуже класну тренерську команду. Я не можу говорити достеменно, адже викликався у національну збірну при іншому тренерському штабі, проте важко не помітити роботу наставників.

Все аналізується до найменших дрібниць. Це стосується також викликів футболістів у розташування збірної. Просто навіть зі сторони цікаво спостерігати за роботою Шевченка і компанії: все чітко, зважено та справедливо.

Відкриття року

Я не готовий відзначити когось одного – поки хлопці зіграли занадто мало матчів. Вважаю, що будь-які висновки будуть передчасними. Стабільність визначається на довгій дистанції. Тому хочу побажати молодим гравцям демонструвати хороший футбол протягом тривалого часу.

Найкращий гравець

У минулому році класно себе проявив Віктор Циганков – це дуже сильний футболіст, який має задатки лідера. Його гол у ворота збірної Іспанії дорогого вартує. Мені подобається те, як зростає Віталій Миколенко. Потенційно лідером і душею колективу є Андрій Ярмоленко. Щоправда, йому частенько дошкуляють травми.

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Розчарування

Як і багатьох інших, мене засмутив зрив матчу зі Швейцарією. Як може визначатися переможець у неспортивній атмосфері? Це ж найважливіша гра, яка вирішує практично все! Невже не можна призначити іншу дату? Це якесь упереджене ставлення. Сильно сподіваюся, що у нас є шанси в апеляції.

Найкращий матч

Перемога над Іспанією. Наша команда була єдиним цілим. У такі моменти, коли в тебе не вірять, надзвичайно важливо згуртуватися і битися на полі один за одного. Тим більше, після поразки від німців кількома днями раніше.

Очікування

В пріоритеті у нас Чемпіонат Європи. Ми їдемо туди у статусі потужного учасника. Збірна України – зовсім не новачок, якщо брати до уваги якість гри.

У вболівальників багато очікувань – дуже хочеться побачити команду у чвертьфіналі чи навіть півфіналі. У нас для цього є усе необхідне: класний тренерський штаб, обдаровані гравці, певний досвід. Вірю, що нам вдасться проявити себе якнайкраще.