В досье Вячеслава – более полусотни игр в сине-желтой футболке. Шевчук говорит, что выделить пять лучших поединков довольно трудно, ведь каждый из них оставил после себя яркий след в его памяти и воспоминаниях.

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"Хорошо помню свой дебют в Копенгагене. Тогда на последних минутах Леонид Буряк выпустил меня на поле в матче против Дании вместо Андрея Шевченко. К мячу я, наверное, только один раз прикоснулся. Или волновался Нет, просто было приятно, дебютировавший за сборную. Если честно, то все мои матчи в главной команде страны прошли, что один день", – признается Шевчук в комментарии Сборная24.

Шевчук и Шевченко / Фото Getty Images

Любимыми локациями экс-защитник сборной называет львовский и киевский стадионы. "Самые яркие поединки те, которые я провел во Львове. И на старой "Украине", и на "Арене Львов" было очень классно. Там лучше всех сборную поддерживали – стабильно полный стадион, "биток". Лучше просто не бывает. Также нравилось на "Олимпийском" играть. Помню поединок на "Уэмбли" против сборной Англии в прекрасной атмосфере. Это большая радость играть на таких аренах", – рассказывает бывший сборник.

Волнующие и одновременно неприятные воспоминания у Шевчука о чемпионате Европы во Франции:

Больно вспоминать выступление на Евро-2016. Перед стартом турнира я объявил, что это будет мое прощание. Мне уже 37 исполнилось... К тому же ехал во Францию ​​с повреждением задней поверхности бедра. Если поединки против Германии и Северной Ирландии сыграл, то третий с поляками уже не мог. Тонус поддерживал уколами. Иногда даже передвигаться просто не мог. Впоследствии это все добил в Шахтере. Имел 6 дней отпуска между сезонами, потом начал тренироваться у Паулу Фонсеки. Очень скоро на одной из тренировок разорвал заднее сухожилие. В тот момент понял – это звоночек, надо заканчивать карьеру. Полноценно не выздоровел и это привело к критическим последствиям.

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Однако едва ли не самым большим разочарованием Шевчук называет битву с французами в 2013-м в плей-офф за выход на чемпионат мира. "В Киеве мы победили 2:0 – это было незабываемо. К сожалению, не успели как следует восстановиться к ответному матчу. Возможно, злую шутку сыграла определенная эйфория, неправильно подготовились. А еще удаление Хачериди... Впрочем, если бы реализовали хотя бы один свой момент, то могли рассчитывать на большее, – считает Вячеслав. – В конце первого тайма мне наступили на палец – как оказалось потом, сломали его. Смотрю, бутсы разорваны, хотел заменить их. Снимаю обувь, а палец так отек, даже одеть во второй раз не мог. Позже два месяца сидел на обезболивающих уколах, на "Кетанове".

В матче против Северной Ирландии / Фото Getty Images

Шевчук ни разу не отличался в воротах соперников сборной Украины:

Я никогда не имел цели забивать голы. В Шахтере за столько лет только четыре раза отличился. К тому же все голы забил в одном стиле – в ближний угол. Просто тренировал это постоянно. На самом деле больше удовольствия получал, когда исполнял ассист.

Бывший сборник замечает – выступления в главной команде страны были чем-то особенным для него. "В сборную я всегда приезжал с большим желанием. Защищать честь страны, одеть желто-блакитную футболку... Счастлив и горд, что был частью сборной. Также приятно и то, что я был капитаном юниорской сборной, потом молодежной, а затем выводил партнеров на поле с повязкой и в национальной команде. В частности, на чемпионате Европы в последних своих матчах. Это навсегда в моей памяти. Возможно, что-то не удавалось, но я пытался компенсировать это желанием. Болельщики не любят фальши. А футбол без болельщиков – это просто поддержка тонуса", – считает Вячеслав Шевчук.