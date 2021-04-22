22 апреля исполняется 50 лет одному из лучших защитников в истории донецкого Шахтера Сергей Попову. Кроме того, он провел более полусотни поединков за национальную сборную Украины. Эксклюзивно для Сборная24 нынешний тренер луганской Зари назвал 5 лучших матчей в составе "сине-желтых".

05.10.1996. Отбор на ЧМ-1998

Украина – Португалия 2:1

Наш юбиляр ошеломил звездных гостей уже на старте поединка. "Отличную комбинацию разыграли украинцы", – отмечал комментатор матча Сергей Дерепа. Благодаря этому триумфу команда Йожефа Сабо смогла обойти португальцев и финишировала второй в итоговой турнирной таблице. Это позволило нам пробиться в плей-офф, где украинцев ждали хорваты.

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"Один из первых сильнейших соперников сборной Украины. Кроме того, гол в ворота Витора Байи стал для меня премьерным официальным за главную команду страны. Если кто-то говорит, что голы для него не важны, значит лукавит. То взятие ворот прекрасно помню – Гена Зубов пробил, а я первым оказался на добивании", – вспоминает в комментарии Сборная24 Сергей Попов.

15.11.1997. Плей-офф за выход на ЧС-1998.

Украина – Хорватия 1:1

К сожалению, героическая победа над Португалией, а затем домашняя ничья с Германией 0:0 оказались напрасными. Украина пробилась в плей-офф, где по сумме двух матчей скандально уступила Хорватии. Сергей Попов участвовал только во втором поединке с "клетчатыми", который запомнился ужасным судейством норвежца Руне Педерсена.

05.09.1998. Отбор на Евро-2000

Украина – Россия 3:2

Фантастическая битва на "Олимпийском", где Украина доказала свою силу и зрелищно торжествовала. Как и с Португалией, избиение соперника украинцев начал Сергей Попов.

К сожалению второй поединок на "Лужниках" я пропускал, однако в родных стенах мы провели незабываемый матч. Забивал за сборную я не очень часто, но этот гол является особенным, – рассказывает Попов.

Сергей Попов / Фото Getty Images

Один из героев встречи говорит, что готовился именно к такому розыгрышу.

Знал, что Ребров будет навешивать – он был одним из тех, кто в сборной отвечал за "стандарты". Шевченко головой подправил полет мяча, а я воспользовался этой скидкой. Как среагировал? Это моя работа. Мы тренировали эти подачи, поэтому каждый имел свою позицию и знал, как действовать в определенном эпизоде. Все сработало, – раскрывает секрет успеха Сергей Александрович.

Отбор на Евро-2000

27.03.1999. Франция – Украина 0:0

04.09.1999. Украина – Франция 0:0

Еще два памятных поединка для Попова состоялись в том же отборе. За 180 минут Украина не пропустила от действующих чемпионов мира – нашим ребятам удалось сдержать Дешама, Зидана и Анелька.

Важное значение имел сам уровень матча. Это касалось, в частности, имени соперника, который недавно стал чемпионом мира. Отмечу также и статус поединка – отбор на чемпионат Европы. Мы дважды сыграли вничью 0:0 и сам результат считался далеко не худшим. В составе французов играли одни звезды. Это были сложные противостояния, которые оставили после себя приятные воспоминания, – говорит Сергей Попов.