Выступления в сборной Украины Руслан Ротань завершил на красивом показателе в 100 сыгранных матчей – это третий результат в истории. Свой юбилейный и заключительный поединок нынешний тренер "молодежки" провел 27 марта 2018-го против Японии.

В день третьей годовщины прощания Ротаня со сборной Украины вспоминаем самые яркие игры Руслана Петровича в футболке главной команды страны. В этом нам помог сам юбиляр – специально для Сборная24 он выделил 5 самых памятных и знаковых для себя матчей, которые мы воспроизводим в хронологической последовательности.

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08.09.2004. Отбор на ЧМ-2006 Казахстан – Украина 1:2

Квалификация на Чемпионат мира-2006 началась для ребят Олега Блохина из двух сложных матчей на выезде: с Данией (1:1) и Казахстаном (1:2). Встреча в Алматы близилась к завершению, "сине-желтые" были близки к обидной потере очков. Однако Руслан Ротань, который заменил во втором тайме Андрея Гусина, решился на отчаянный удар. Сейчас мы примерно можем понять его цену – если бы не тот гол и хороший старт в отборе, вероятно, не было бы фантастического Мундиаля в Германии.

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06.06.2009. Отбор на ЧМ-2010 Хорватия – Украина 2:2

Ротань против Милана Баделя / Фото Getty Images

Руслана Ротаня мы знаем также, как и классного ассистента. Уже на 2-й минуте поединка в Загребе хозяева открыли счет. Но вскоре наша команда оправилась и забила в ответ. Ротань выполнил фантастический навес с левого фланга, а Андрей Шевченко идеально его замкнул. После перерыва соперники обменялись голами, а Украина привезла из "Максимира" далеко не худший результат по итогам битвы с подопечными Славена Билича.

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10.10.2009. Отбор на ЧМ-2010 Украина – Англия 1:0

Ротань сзади Тимощука и Каррика / Фото Getty Images

Проходит чуть больше четырех месяцев и на "Днепр Арену" приезжает сборная Англии. Как минимум, для двух украинцев эта игра стала памятной именно из-за локации – днепряне Руслан Ротань и Сергей Назаренко чувствовали особую поддержку трибун. Назаренко суждено было стать героем поединка с грандом, хотя в тот вечер безупречно сыграла вся команда в сине-желтых цветах.

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15.11.2013. Отбор на ЧМ-2014 Украина – Франция 2:0

Ротань против Франка Рибери / Фото Getty Images

Руслан Ротань 24 раза выводил партнеров на поле с капитанской повязкой (четвертый результат в истории). Однако дуэль с Францией на "Олимпийском", когда Ротань привычно исполнял капитанские функции, вошла в летописи, как одна из самых ярких. Пусть команда Михаила Фоменко не поехала в итоге на Чемпионат мира, но победа над французами в первой встрече благодаря голам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко навсегда останется одной из тех, о которых стоит рассказывать своим детям.

Обзор матча Украина – Франция: смотрите видео

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21.06.2016. Чемпионат Европы Польша – Украина 1:0

Незадолго до своего 35-летия капитан Руслан Ротань выводил партнеров на заключительный матч группового этапа Чемпионата Европы. Все понимали, что шансов на продолжение борьбы у нас нет. Так же Руслан осознавал, что этот турнир станет прощальным для него в составе национальной команды. К сожалению, украинцы вновь уступили и не забили, однако Ротань был признан лучшим игроком того поединка.

Обзор матча Польша – Украина: смотрите видео