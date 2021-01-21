Бывший хавбек молодежной сборной Александр Нойок продолжит карьеру в Оренбурге. Клуб претендует на выход в Премьер-лигу России.

Бывший капитан молодежной сборной Украины Александр Нойок опубликовал в своем Instagram фотографию в экипировке Оренбурга и с игровой футболкой в руках.

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Интересно, что клуб пока не сообщил о трансфере украинца на своих официальных ресурсах.

Рад быть частью Оренбурга. Спасибо за новый вызов, вперед к высоким целям, – подписал фотографию Нойок.

Напомним, Оренбург – один из лидеров второго по силе российского дивизиона и претендует на повышение в классе.

Ранее звучала информация, что Нойок примет белорусское гражданство, чтобы не считаться легионером в российском чемпионате.