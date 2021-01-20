Сити не без проблем одолел Астон Виллу – Зинченко экстренно вступил в игру
Украинец помог своей команде победить в перенесенном матче первого тура.
Хосеп Гвардиола дал возможность отдохнуть Александру Зинченко, однако уже на 28-й минуте украинцу пришлось выходить на замену – травмировался Кайл Уокер.
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Фаворит смог сломить сопротивление бирмингемцев только в конце встречи усилиями Бернарду Силвы. А на последней минуте Гюндоган реализовал пенальти – Манчестер Сити добывает очередные три пункта и продолжает погоню за чемпионством.
У Зинченко не совсем положительная статистика за время, проведенное на поле: 44 передачи (только 79,6% точных) и невысокая оценка 6,61 от WhoScored.
Следующий поединок "горожане" проведут в субботу в Кубке Англии – манчестерцы сыграют с Челтенхэм Таун.
Чемпионат Англии, 1 тур
Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0
Голы: Бернарду Силва, 79, Гюндоган, 90 (пен.)
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