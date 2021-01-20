Украинец помог своей команде победить в перенесенном матче первого тура.

Хосеп Гвардиола дал возможность отдохнуть Александру Зинченко, однако уже на 28-й минуте украинцу пришлось выходить на замену – травмировался Кайл Уокер.

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Фаворит смог сломить сопротивление бирмингемцев только в конце встречи усилиями Бернарду Силвы. А на последней минуте Гюндоган реализовал пенальти – Манчестер Сити добывает очередные три пункта и продолжает погоню за чемпионством.

У Зинченко не совсем положительная статистика за время, проведенное на поле: 44 передачи (только 79,6% точных) и невысокая оценка 6,61 от WhoScored.

Следующий поединок "горожане" проведут в субботу в Кубке Англии – манчестерцы сыграют с Челтенхэм Таун.

Чемпионат Англии, 1 тур

Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0

Голы: Бернарду Силва, 79, Гюндоган, 90 (пен.)