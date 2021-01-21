Колишній хавбек молодіжної збірної Олександр Нойок продовжить кар'єру в Оренбурзі. Клуб претендує на вихід у Прем'єр-лігу Росії.

Колишній капітан молодіжної збірної України Олександр Нойок опублікував у своєму Instagram світлину в екіпіруванні Оренбурга та з ігровою футболкою в руках.

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Цікаво, що клуб поки не повідомив про трансфер українця на своїх офіційних ресурсах.

Радий бути частиною Оренбурга. Дякую за новий виклик, вперед до найвищих цілей, – підписав світлину Нойок.

Нагадаємо, Оренбург – один з лідерів другого за силою російського дивізіону і претендує на підвищення у класі.

Раніше лунала інформація, що Нойок прийме білоруське громадянство, щоб не вважатися легіонером в російському чемпіонаті.