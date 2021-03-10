Голкипер Динамо и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет не скоро выйдет на футбольное поле.

Вратарь Динамо Руслан Нещерет получил травму плеча. Сколько времени продлится реабилитация – пока неизвестно.

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Голкипер получил вызов в молодежную сборную на товарищеский турнир Antalya Cup 2021. Впрочем, из-за травмы прибыть в расположение молодежной сборной футболист не сможет.

В текущем сезоне Нещерет сыграл 4 матча во всех соревнованиях, один матч отстоял "на ноль" и пропустил 6 голов.