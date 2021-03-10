Свой 55-й день рождения празднует автор второго гола в истории сборной Украины. Всего Юрий Гудименко провел два поединка за украинскую сборную.

Источник: 24 канал

Свой премьерный исторический поединок сборная Украины провела 29 апреля 1992-го в Ужгороде против венгров. В том году "сине-желтые" сыграли еще три матча – и все три на выезде.

Читайте также "Забытые имена". Сине-желтый россиянин: учил язык, был кумиром в Тернополе, поражал харизмой

В июне украинцы гостили в США (0:0), а 26 августа отправились в Ньиредьхазу, где снова сыграли с Венгрией. Как и в первой встрече, наша команда уступила, хотя все начиналось довольно неплохо. Сначала Александр Помазун парировал пенальти, а в конце первого тайма нападающий симферопольской Таврии Юрий Гудименко открыл счет (момент на 00:25 видео).

"У меня не очень хорошая память, но этот гол прекрасно запомнил. Призетко промчался по правому флангу, отпасовал под себя в центр, а я одним касанием отправил мяч в ворота сборной Венгрии. Через минуту после этого получил желтую карточку – эти венгры неприятные такие, постоянно кусались. Вот я и ответил", – вспоминал спустя много лет Гудименко.

Правда, преимущество украинцы не удержали. Сначала удалили Виктора Леоненко, а в конце встречи подопечные Виктора Прокопенко пропустили дважды и в итоге проиграли 1:2.

Гудименко – третий слева в верхнем ряду

Родился Юрий Гудименко в городе Фрунзе (ныне – Бишкек), столице Киргизии. Там и начинал заниматься футболом. В 1990-м он переехал в Днепр Евгения Кучеревского, откуда через год перебрался в волгоградский Ротор. Впоследствии Гудименко вернулся в Украину – он стал игроком симферопольской Таврии, с которой в 1992-м выиграл первый чемпионат Украины. Сейчас Юрий Аркадьевич работает детским тренером в Волгограде.