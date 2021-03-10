Голкіпер Динамо та молодіжної збірної України Руслан Нещерет не скоро вийде на футбольне поле.

Воротар Динамо Руслан Нещерет отримав травму плеча. Скільки часу триватиме реабілітація – наразі невідомо.

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Голкіпер отримав виклик у молодіжну збірну на товариський турнір Antalya Cup 2021. Втім, через травму прибути у розташування молодіжної збірної футболіст не зможе.

У поточному сезоні Нещерет зіграв 4 матчі у всіх змаганнях, один матч відстояв "на нуль" та пропустив 6 голів.