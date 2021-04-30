По словам Шевченко, значительный вклад в его переход в Милан сделал бывший спортивный директор Милана Ариедо Брайда, который сумел разглядеть потенциал футболиста.

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"Когда подписал с Миланом первый контракт – отказался смотреть на цифры, прописанные в нем. Ариедо Брайда увидел во мне что-то такое, что я даже не знал, что это у меня было. Когда он привез Галлиани в Украину, чтобы просмотреть меня – я провел ужасный матч, но он меня защищал.

Мы с отцом засмеялись, когда он пришел к нам домой, чтобы убедить подписать соглашение, дал футболку Милана с моей фамилией на ней и сказал, что я выиграю "Золотой мяч". Но он был прав. Наш успех был обусловлен не талантом, а человеческими качествами людей. Это была группа умных людей. Фактически, все мы, в итоге, стали тренерами или менеджерами", – рассказал Шевченко.

Шевченко стал игроком Милана в июле 1999 года. Динамо получило за своего воспитанника 24 миллиона евро.



