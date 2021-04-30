За словами Шевченка, період у Динамо був найважливішим у його кар'єрі, але разом з тим і найважчим. Валерій Лобановський ставив футболістам дуже високу планку.

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"Він дотепер є частиною мого життя. Він був близький, коли мені було від 18 до 21 року. Це був найважливіший і доволі важкий період у моєму футбольному житті.

Чи суворим він був учителем? Навіть щось більше. Він змушував нас десятками раз повторювати одне й те саме. Ми називали це сходженням до смерті. Бігали під ухилом 16%. Кого не знудило – грав у старті. Якби всіх вирвало – всі б грали менше. Лобановський був дуже жорстким, але чесним, він нас випробовував", – розповів Шевченко.

Разом з тим зіркового форварда не так легко було збити зі шляху.

"Чи задумувався я коли-небудь над тим, щоб здатися? Жодного разу. Я був голодний. Не до грошей – ми непогано заробляли. Я хотів успіху в тому, що мені подобалося", – додав він.