Останній тур чемпіонату України відбудеться 9 травня, тож "жовто-сині" матимуть у своєму розпордженні достатньо часу, щоб підготуватися до континентальної першості.

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Першими до табору національної команди прибудуть гравці з українських клубів, окрім представників Динамо та Зорі – 13 травня ці команди зустрінуться у фіналі Кубка України. Також до них можуть доєднатися чемпіони Угорщини Ігор Харатін та Олександр Зубков, оскільки останній тур чемпіонату Угорщини пройде 8 травня.

Українці з чемпіонатів Бельгії, Італії, Іспанії та Англії приєднаються до збірної не раніше 24 травня. Ще пізніше можуть приїхати Андрій Лунін з Реала і Олександр Зінченко з Манчестер Сіті, оскільки їхні команди можуть зіграти у фіналі Ліги чемпіонів 29 травня.

Перед Євро підопічні Шевченка зіграють 3 товариські поєдинки: з Бахрейном (23 травня), з Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).