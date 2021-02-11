Хавбек Шахтера и сборной Украины Степаненко планирует закончить тренерские курсы
Центральный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко после завершения карьеры футболиста может стать тренером.
Источник:ФК Шахтар
Опорник сборной Украины Тарас Степаненко еще не решил, чем будет заниматься после завершения игровой карьеры, но планирует пойти на тренерские курсы.
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"Мне уже по возрасту приходится думать о будущем. Конечно, мысли появляются. Не знаю еще на 100%, пойду ли работать тренером. Точно закончу курсы, чтобы получить лицензию.
Сейчас понимаю, что если хочу отработать какой-то аспект игры, могу придумать тренировку. Но я должен определиться со стилем игры своей команды, а затем под этот стиль писать тренировочный процесс.
А если начну копировать тренировки Луческу, Фонсеки и Каштру – либо каша получится, либо буду копировать и не смогу проявить свой стиль", – рассказал футболист.
Отметим, что Тарас играет в футболке Шахтера с 2010 года, сыграл за "горняков" 326 матчей, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу.
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