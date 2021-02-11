Центральный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко после завершения карьеры футболиста может стать тренером.

Опорник сборной Украины Тарас Степаненко еще не решил, чем будет заниматься после завершения игровой карьеры, но планирует пойти на тренерские курсы.

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"Мне уже по возрасту приходится думать о будущем. Конечно, мысли появляются. Не знаю еще на 100%, пойду ли работать тренером. Точно закончу курсы, чтобы получить лицензию.

Сейчас понимаю, что если хочу отработать какой-то аспект игры, могу придумать тренировку. Но я должен определиться со стилем игры своей команды, а затем под этот стиль писать тренировочный процесс.

А если начну копировать тренировки Луческу, Фонсеки и Каштру – либо каша получится, либо буду копировать и не смогу проявить свой стиль", – рассказал футболист.

Отметим, что Тарас играет в футболке Шахтера с 2010 года, сыграл за "горняков" 326 матчей, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу.