Форвард Коньяспора Артем Кравець не затримався у київському Динамо через свої амбіції.

Колишній помічник Мірчі Луческу Дієго Лонго розповів, чому Артем Кравець покинув київське Динамо через місяць після підписання контракту.

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"Кравець прибув, на тренуваннях все було добре, але через кілька тижнів гравець заявив, що він хоче грати в основному складі. У Динамо не існує гравця, який може заявити подібне. У Ювентусі такого теж нема, хоча я пригадую, як Ігуаїн, у перший рік під керівництвом Аллегрі, теж пропускав матчі, оскільки не був у формі.

Наразі жоден гравець у світі не може заявити, що він хоче у стартовий склад. Якщо ти готовий, тоді ти зацікавиш головного тренера та отримаєш місце у старті, але якщо не потрапляєш, то повинен думати: "Чому?" та працювати старанніше. Якщо ти хочеш спробувати себе в іншому місці, то можеш зробити запит на трансфер та покинути клуб, для нас це не стане проблемою", – розповів Лонго.