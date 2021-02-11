Форвард Мыная Артем Милевский поделился впечатлениями от проведенных подготовительных сборов в Турции.

По мнению Артема Милевского, Мынай хорошо подготовился к возобновлению чемпионата Украины.

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"Мне понравилось, как мы провели сбор. Да, сначала в Турции были дожди, которые мешали нормально готовиться, но в целом все нормально. Было много тренировок, спаррингов.

Каждый спарринг в Турции мы играли в разном составе, использовали различные тактические схемы. Были разные варианты составов, тактик. Теперь есть много различных заготовок, будем воплощать их в жизнь", – сказал Артем.

Также он рассказал о взаимодействии с тренером и оценил атмосферу в команде.

"У нас хороший диалог с тренером – где буду больше нужен, там и сыграю. У нас хорошая атмосфера в команде – все дружные, все общаемся. И не имеет значения, кому сколько лет и у кого какой опыт. Надеемся, что покажем себя на футбольном поле", – подытожил Милевский.

Матч Мыная против Львова состоится 13 февраля.