Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский требует хирургического вмешательства, ведь долгое время вынужден играть с травмой.

Украинский комментатор Виктор Вацко в программе "Включай подогрев" поделился неутешительным инсайдом о здоровье хавбека Аталанты и сборной Украины.

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Малиновский имеет травму, которая требует операции, но не сдается и продолжает играть по просьбе Аталанты. О других деталях о состоянии украинского полузащитника бергамасков комментатор не рассказал.

Отметим, что Малиновский – один из лидеров сборной Украины, которая вскоре будет играть на Евро-2020 и в отборе на чемпионат мира 2022 года.

В текущем сезоне Серии А Малиновский сыграл в 16 матчах, в которых забил гол и отдал три результативные передачи.