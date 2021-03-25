На матч против сборной Франции партнеров с капитанской повязкой вывел Александр Зинченко. Это событие стало знаковым не только для новоиспеченного капитана, но и для украинской сборной.

"Если честно, по коже пробежали мурашки. Большая гордость и я этот день не забуду никогда", – сказал в эфире телеканала "Футбол" сразу после матча Александр Зинченко. Игрок "сине-желтых" и Манчестер Сити не скрывал – этот день стал особенным для него.

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Впрочем, не только для самого футболиста. Выход на поле Александра с капитанской повязкой обновил показатель самого молодого капитана в истории сборной Украины. В день матча Зинченко исполнилось 24 года и 98 дней. Таким образом, он превзошел достижение Анатолия Тимощука, который в 2004-м вывел партнеров на поединок с Казахстаном в возрасте 25 лет и 163 дней.

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Всего в истории украинской национальной команды было 29 капитанов. Представляем вашему вниманию общий список с количеством проведенных матчей в статусе капитана:

59 – Андрей Шевченко, 41 – Анатолий Тимощук, 39 – Олег Лужный, 24 – Руслан Ротань, 16 – Андрей Пятов, 13 – Александр Головко, Юрий Калитвинцев, 12 – Александр Шовковский, 8 – Александр Кучер, 5 – Евгений Коноплянка, 4 – Сергей Беженар, Юрий Максимов, Вячеслав Шевчук, 3 – Сергей Дирявка, Игорь Кутепов, Андрей Ярмоленко, 2 – Владислав Ващук, Андрей Гусин, Андрей Русол, 1 – Евгений Драгунов, Геннадий Литовченко, Андрей Полунин, Алексей Михайличенко, Игорь Петров, Сергей Ребров, Сергей Третьяк, Юрий Шелепницкий, Артем Федецкий, Александр Зинченко.

Напомним, что первым кэпом сборной Украины был Юрий Шелепницкий – произошло это 29 апреля 1992 в поединке с Венгрией.