Капитан сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча в Париже, который завершился вничью 1:1. В частности, он рассказал об игре в статусе капитана и предстоящем поединке с финнами.

Источник: телеканал Футбол

"На самом деле, о капитанской повязке говорить не стоит. Скажу только одно – мечты нужны для того, чтобы они сбывались. Одна из них сегодня сбылась. Я этим очень горжусь. А от игры двоякое впечатление. С одной стороны, результат хороший против чемпионов мира, но всегда хочется лучше. Мы играли сегодня не по привычной схеме, но, в целом, добились того, чего хотели", – сказал самый молодой капитан сборной Украины в истории.

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В комментарии Зинченко также рассказал о плане украинцев на игру: "Они не так и много создали моментов. Мы здорово сыграли в обороне. Да, были какие-то моменты, Гризманн забил фантастический гол, но я видел уже повторы – он забил с вне игры. Но в целом судейство было плюс-минус на хорошем уровне, поэтому претензий ни к кому нет. Все мы люди, все мы ошибаемся. Наша задача была, как минимум не пропустить. И мы знали, что у нас все равно будут появляться моменты. Понимали, что их будет не так много, но мы выжали максимум и добились положительного результата".

Александр признал, что сдерживать французов в концовке поединка было особенно сложно: "В конце мы начали уставать. Главный тренер вовремя начал делать замены, освежать игру. Ведь особенно в середине поля нам приходилось делать очень много беговой работы. Когда мяч оказывался уже у нас, немножко не хватало силенок, чтобы выйти из обороны и немножко дать обороне передохнуть. В первые минут 60 у нас это более-менее получалось, а в конце уже немножко подсели".

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Зинченко считает, что впереди Украину ждут две важнейшие встречи с Финляндией и Казахстаном. "Следующая игра против сборной Финляндии, если мы не обыграем их дома, то эта ничья с французами в принципе будет не важна. Мы отдали столько сил, чтобы добиться результата, поэтому с полной концентрацией готовимся на следующий матч. Забываем сегодняшнюю игру, берем из этой игры лучшее и готовимся к следующему. У нас есть время, чтобы восстановиться. Будем работать", – сказал капитан.