На матч проти збірної Франції партнерів з капітанською пов’язкою вивів Олександр Зінченко. Ця подія стала знаковою не лише для новоспеченого капітана, а й для української збірної.

Джерело: 24 канал

"Якщо чесно, по шкірі пробігли мурашки. Велика гордість і цей день я не забуду ніколи", – сказав у ефірі телеканалу "Футбол" одразу після матчу Олександр Зінченко. Гравець "синьо-жовтих" та Манчестер Сіті не приховував – цей день став особливим для нього.

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Зрештою, не лише для самого футболіста. Вихід на поле Олександра з капітанською пов’язкою оновив показник наймолодшого капітана в історії збірної України. На день матчу Зінченку виповнилося 24 роки та 98 днів. Таким чином, він перевершив досягнення Анатолія Тимощука, який у 2004-му вивів партнерів на двобій із Казахстаном у віці 25 років та 163 днів.

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Всього в історії української національної команди було 29 капітанів. Представляємо вашій увазі загальний список з кількістю проведених матчів у статусі капітана:

59 – Андрій Шевченко, 41 – Анатолій Тимощук, 39 – Олег Лужний, 24 – Руслан Ротань, 16 – Андрій Пятов, 13 – Олександр Головко, Юрій Калітвінцев, 12 – Олександр Шовковський, 8 – Олександр Кучер, 5 – Євген Коноплянка, 4 – Сергій Беженар, Юрій Максимов, В’ячеслав Шевчук, 3 – Сергій Дірявка, Ігор Кутепов, Андрій Ярмоленко, 2 – Владислав Ващук, Андрій Гусін, Андрій Русол, 1 – Євген Драгунов, Геннадій Литовченко, Андрій Полунін, Олексій Михайличенко, Ігор Петров, Сергій Ребров, Сергій Третяк, Юрій Шелепницький, Артем Федецький, Олександр Зінченко.

Нагадаємо, що першим кепом збірної України був Юрій Шелепницький – сталося це 29 квітня 1992 року в поєдинку з Угорщиною.