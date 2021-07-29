Товарищеский матч

Труа – Метц – 1:2

Голы: Кухаревич, 7 – Ибраима, 9, Джозеф, 49

Удаление: Бомба, 42 (Т)

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20-летний украинский форвард дебютировал в основном составе Труа. Старт выдался для него более чем удачным – уже на 7 минуте он открыл счет в матче.

Впоследствии по ходу игры Метц благодаря опыту сумел забить два гола и вырвать победу, но на впечатление от игры украинца это не повлияло.

Напомним, в 1 туре французской Лиги 1 Труа сыграет с грозным ПСЖ.