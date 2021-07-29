Товариський матч
Труа – Метц – 1:2
Голи: Кухаревич, 7 – Ібраїма, 9, Джозеф, 49
Вилучення: Бомбо, 42 (Т)
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20-річний український форвард дебютував в основному складі Труа. Старт видався для нього більш ніж вдалим – вже на 7 хвилині він відкрив рахунок у матчі.
Згодом по ходу гри Метц завдяки досвіду зумів забити два голи та вирвати перемогу, але на враження від гри українця це не вплинуло.
Нагадаємо, у 1 турі французької Ліги 1 Труа зіграє з грізним ПСЖ.