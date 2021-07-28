Нападающий Евгений Селезнев после перехода в Мынай пообщался с пресс-центром клуба. По его словам, это будет его единственное интервью на следующие шесть месяцев.

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Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду давать интервью. Это моя официальная позиция. Хочу поблагодарить президента Мыная и весь тренерский штабу за то, что поверили в меня, и я поверил в них. Дай Бог, чтобы я помог этой команде. Пацаны очень хорошие, у них горят глаза, это главное. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо, – сказал Селезнев.

Контракт Селезнева с Мынаем рассчитан на 1 год. По неофициальной информации, в закарпатской команде форвард будет получать 70 тысяч гривен в месяц. Ранее Милевский зарабатывал в Минае 200 тысяч гривен в месяц.