Тренерский штаб молодежной сборной Украины определился с окончательным списком футболистов, которые сыграют в заключительных поединках отборочного турнира Евро-2021 (U-21).

Как сообщает Украинская ассоциация футбола, в понедельник, 9 ноября, начался сбор "молодежки", которая проведет два заключительных матча отборочного турнира Евро-2021 (U-21).

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Сборную Украины U-21 ожидает два матча:

13 ноября - против Мальты в городке Та- Кали ,

17 ноября – против Северной Ирландии в Коваливке на стадионе " Колос"

Состав молодежной сборной Украин ы

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Владислав Кучерук ("Колос" Коваливка), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк).



Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба – "Динамо" Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1" Днепр), Игорь Снурницын ("Олимпик" Донецк), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все – "Александрия"), Богдан Милованов ("Спортинг", Испания).



Полузащитники: Даниил Семилет ("Ворскла" Полтава), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко (оба – "Днепр-1" Днепр), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Георгий Судаков ("Шахтер" Донецк), Владимир Якимец ("Львов"), Даниил Кравчук ("Ворскла" Полтава).



Нападающие: Илья Шевцов ("Десна" Чернигов), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Рух" Львов), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).

Окончательный список сформировали 23 футболиста. Часть игроков уже прибыла в лагерь сборной в воскресенье. В понедельник, 9 ноября, коллектив соберется в полном составе.

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Также сообщается, что три исполнителя (Кучерук, Кравчук и Якимец) сдали тесты на COVID-19 в понедельник и, если их результаты будут отрицательными, присоединятся к сборной под вечер того же дня.

Кроме того, в конечном списке отсутствует голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык, который потенциально может быть вызван в национальную сборную Украины.