Молодіжна збірна розпочинає збір: Ротань оновив список
Тренерський штаб молодіжної збірної України визначився з остаточним переліком футболістів, які зіграють у заключних поєдинках відбірного турніру Євро-2021 (U-21).
Як повідомляє Українська асоціація футболу, у понеділок, 9 листопада, розпочався збір "молодіжки", яка проведе два заключні матчі відбірного турніру Євро-2021 (U-21).
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На збірну України U-21 очікує два матчі:
- 13 листопада – проти Мальти в містечку Та-Калі,
- 17 листопада – проти Північної Ірландії в Ковалівці на стадіоні "Колос"
Склад молодіжної збірної України
Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Владислав Кучерук ("Колос" Ковалівка), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк).
Захисники: Олександр Сирота, Крістіан Біловар (обидва — "Динамо" Київ), Владислав Дубінчак ("Дніпро-1" Дніпро), Ігор Снурніцин ("Олімпік" Донецьк), Тимур Стецьков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (усі — "Олександрія"), Богдан Мілованов ("Спортинг", Іспанія).
Півзахисники: Данило Сємілєт ("Ворскла" Полтава), Володимир Бражко ("Динамо" Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Георгій Судаков ("Шахтар" Донецьк), Володимир Якімець ("Львів"), Данило Кравчук ("Ворскла" Полтава).
Нападники: Ілля Шевцов ("Десна" Чернігів), Данило Сікан ("Маріуполь"), Микола Кухаревич ("Рух" Львів), Богдан В’юнник ("Шахтар" Донецьк).
Остаточний список сформували 23 футболісти. Частина гравців вже прибула до табору збірної у неділю. У понеділок, 9 листопада, колектив збереться у повному складі.
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Також повідомляється, що три виконавці (Кучерук, Кравчук та Якімець) здали тести на COVID-19 у понеділок і, якщо їхні результати будуть негативними, приєднаються до збірної під вечір того ж дня.
Крім того, у кінцевому списку відсутній голкіпер "Ворскли" Дмитро Різник, який потенційно може бути викликаний до національної збірної України.
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