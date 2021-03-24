Команда Руслана Ротаня с поражения стартовала на турнире Antalya Cup. В первом поединке "сине-желтые" уступили сборной Болгарии.

Источник: официальный сайт УАФ

Молодежная сборная Украины открыла счет уже на 10-й минуте благодаря точному удару Александра Назаренко. Однако еще до перерыва подопечные Руслана Ротаня пропустили – голкипер Никита Турбаевский ошибся при передаче, а капитан болгарской команды Доминик Янков перебросил вратаря.

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После перерыва команды забили только один гол, который записали в свой актив наши соперники. Филипп Крастев отличился прямым ударом со штрафного.

Следующий поединок в рамках турнира украинцы проведут 27 марта против сборной Узбекистана. Начнется он в 16:00 по киевскому времени.

Международный турнир Antalya Cup 2021

Украина (U-21) – Болгария (U-21) 1:2

Голы: Назаренко, 10 – Янков, 21, Крастев, 53.

Украина: Турбаевский, Семилет, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Сыч (Желизко, 63), Бондаренко (Притула, 63), Судаков (Мудрик, 63), Назаренко (Очеретько, 63), Супряга (Брагару, 63), Кухаревич (Исаенко, 63).