Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проведет первый сбор в новом году. Начинается он сегодня, 22 марта – в его рамках "сине-желтые" выступят на турнире Antalya Cup 2021, который состоится в Турции (предыдущим триумфатором соревнования были именно украинцы).

Источник: 24 канал

На данном этапе подготовки тренерский штаб вызвал 26 футболистов (впоследствии Рух сообщил о дополнительном вызове Ростислава Ляха и Остапа Притулы, хотя официально УАФ это пока не подтверждала). Значительная часть списка Ротаня является дебютантами команды U-21, поэтому имеем возможность ближе познакомиться с нашими сборниками.

К теме Сборная Украины U-21 за бортом Евро-2021: путь команды Ротаня в цифрах и фактах

ВРАТАРИ

Никита Турбаевский (Шахтер), 19 лет (12.03.2002).

Уроженец Донецка, занимается в Шахтере с семи лет. Победитель ДЮФЛУ в сезоне-2018/19 в составе U-17 (стал лучшим вратарем финального турнира). Никита является основным кипером молодежной команды "горняков" и уже привлекался к тренировкам с основой.

Мирослав Зновенко (СК Днепр-1), 19 лет (26.02.2002).

Родился в Луганске, а его футбольный путь в определенной степени напоминает дорогу Андрея Лунина. Как и нынешний кипер Реала, играл за Зарю, Металлист и Днепр (только в другой последовательности). Йовичевич доверял несколько раз парню место в заявке на матч СК Днепр-1 в УПЛ. Однако с учетом мощной конкуренции, Зновенко пока довольствуется статусом основного вратаря "молодежки" днепрян.

Андрей Чекотун (Олимпик), 18 лет (02.09.2002).

Уроженец Винницы в этом сезоне выступал за все три команды Олимпика. Дебютировал Чекотун в УПЛ в июле еще в рамках прошлого чемпионата. К своему премьерному матчу на элитном уровне 17-летний в то время кипер прошел немало: начинал заниматься футболом в Виннице, учился в академии Шахтера и киевском ОК имени Поддубного.

ЗАЩИТНИКИ

Владимир Бражко (Динамо), 19 лет (23.01.2002).

Один из представителей известной в Украине запорожской футбольной школы. Начиная с 13-ти лет выступает за динамовские команды. Прошел почти все юношеские сборные Украины, сейчас является футболистом "молодежки" Динамо. В одном из интервью удостоился комплиментов от Сергея Сидорчука – капитан Динамо выделил как раз Бражка и его партнера Богдана Билошевского.

Константин Вивчаренко (Динамо), 18 лет (10.06.2002).

Воспитанник одесского футбола, который в 14 переехал в столицу. Потенциально может сыграть на фланге и в центре обороны. Алексей Михайличенко брал Константина на сборы с первой командой, а Мирча Луческу продолжает привлекать Вивчаренко к тренировкам с основой. Естественно, что талантливый парень попал в еврокубковую заявку киевлян на сезон. Недавно пресса сватала Вивчаренко в Колос, куда он должен был перебраться на правах аренды.

Даниил Семилет (Ворскла), 20 лет (07.03.2001).

Имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины в прошлом цикле. В Премьер-лиге провел 5 матчей и относится к основной обойме коллектива Юрия Максимова. В основном выступает за "молодежку" полтавчан и является лучшим бомбардиром ворсклян.

Александр Драмбаев (Мариуполь), 19 лет (21.04.2001).

Еще один уроженец Запорожья. В 2018-м подписал контракт с Шахтером, выступал в Юношеской лиге УЕФА, однако в основу пробиться не сумел. В январе отправился в аренду в Мариуполь. Остап Маркевич активно привлекает Драмбаева к матчам в УПЛ и стабильно выпускает его по ходу поединков.

Игорь Снурницын (Олимпик), 21 год (07.03.2000).

Уроженец оккупированного Докучаевская в Донецкой области. С началом войны переехал в Николаев. Один из трех чемпионов Петракова в обновленной "молодежке". Дебютировал в Премьер-лиге еще в апреле 2018-го вскоре после достижения совершеннолетия. Всего сыграл чуть менее полусотни матчей в элите.

Максим Таловеров (Динамо, Ческе Будейовице, Чехия), 20 лет (28.06.2000).

Провел 10 лет в структуре донецкого Шахтера, откуда перебрался в соседний Олимпик. В раннем возрасте Максимом интересовался Аякс. В 2018-м переехал в чешское Динамо, представляющее Ческе Будейовице. Позже отправился в аренду в пражскую Спарту, но впоследствии вернулся в Динамо. Ведет блог на одном из спортивных порталов, где рассказывает о своих выступлениях в Чехии. Рассказывать есть о чем – Максим основной центральный защитник Динамо, которое играет в элитном чешском дивизионе.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Арсений Батагов (СК Днепр-1), 19 лет (05.03.2002).

Уроженец Харьковщины занимался футболом в Металлисте, а в 2017-м переехал в Днепр. Дебютировал за главную команду днепрян вскоре после своего 17-летия. Сейчас проигрывает конкуренцию в коллективе Йовичевича, однако обладает большим потенциалом.

Александр Назаренко (СК Днепр-1), 21 год (01.02.2000).

Традиция "в Днепре должен быть Назаренко" сохраняется даже после завершения карьеры маэстро штрафных ударов Сергеем Назаренко. Правда, Александр не является родственником Сергея, а вместо легендарного Днепра выступает спортклуб с приставкой "-1". Впрочем потенциал молодого полузащитника не подлежит сомнениям. Александр – основной игрок днепрян. В ноябре получил приглашение в команду Андрея Шевченко, которая требовала резерва на матчи Лиги наций УЕФА.

Назаренко и Супряга

Егор Ярмолюк (СК Днепр-1), 17 лет (01.03.2004).

Самый молодой игрок сборной Руслана Ротаня. Несмотря на совсем юный возраст, уже давно находится в центре внимания – по сообщению прессы, клубы из Италии и Германии (более предметно – Лейпциг) якобы активно следят за Егором. В УПЛ дебютировал в 16, а впоследствии стал одним из самых молодых игроков в истории элитного дивизиона, которые выходили в стартовом составе. В новом году выступает за дубль днепрян, но никто не сомневается в больших перспективах этого парня.

Алексей Кащук (Мариуполь), 20 лет (29.06.2000).

Уроженец Новоград-Волынского пополнил ряды академии донецкого Шахтера в 2015-м. Был лидером своей команды, стабильно вызывался в сборные Украины и стал чемпионом мира под руководством Александра Петракова. Чуть меньше двух лет назад был арендован Мариуполем, где с переменным успехом играет в УПЛ. Хочется верить, что это далеко не предел для Алексея.

Алексей Кащук

Артем Бондаренко (Мариуполь), 20 лет (21.08.2000).

Уроженец Черкасс начинал в родном городе, затем выступал за Днепр и ОК имени Поддубного. В 2016-м стал игроком Шахтера и даже провел несколько матчей за "оранжево-черных" в элитном дивизионе. Луиш Каштру был приятно удивлен игрой Бондаренко, однако парня арендовал Мариуполь. На берегах Азовского моря он имеет больше игровой практики и получает большую порцию доверия от Остапа Маркевича.

Олег Очеретько (Мариуполь), 17 лет (25.05.2003).

Родился в Макеевке, всю футбольную жизнь провел в академии Шахтера. Считается едва ли не самым талантливым игроком своего поколения. В сентябре прошлого года был арендован Мариуполем. Провел более десяти матчей в УПЛ и даже отметился голом. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин не скрывает – возвращение парня в родную команду является вопросом времени. "Его ждет большое будущее", – не скупится на комплименты Палкин.

Михаил Мудрик (Шахтер), 20 лет (05.01.2001).

Один из самых противоречивых игроков украинского футбола. Добавляет головной боли всем тренерам – невероятно талантливый и обладает фантастической техникой, но не может полноценно адаптироваться во взрослом футболе. Футбольные трюки Мудрика собирают миллионы просмотров на профильных платформах, однако случается это чаще, чем его выходы на поле (а еще Михаила сравнивают с Неймаром). Занимался в академиях Металлиста и Днепра, дебютировал за основу Шахтера в 18. Отправлялся за игровой практикой в ​​киевский Арсенал и Десну, сейчас вернулся в Шахтер и пытается доказать свою полезность Луишу Каштру.

Георгий Судаков (Шахтер), 18 лет (01.09.2002).

Уроженец Брянки, недалеко Алчевска. В 2014 году пополнил ряды академии харьковского Металлиста, откуда через три года перешел в Шахтер. Его дебют за первую команду "горняков" – элемент ярких мечтаний любого футболиста. В октябре прошлого года Луиш Каштру выпустил парня в выездном поединке Лиги чемпионов с Реалом, а сейчас является игроком ротации. Вызывался в различные сборные Украины, в том числе, в национальную, вместе с Назаренко.

Даниил Алефиренко (Заря), 20 лет (19.04.2000).

Лучший бомбардир дубля Зари. Начинал карьеру в харьковском Металлисте. Привлекается Виктором Скрипником к тренировкам с основой, ездил на сборы с первой командой. Несколько раз попадал в заявку луганчан на матчи УПЛ и Лиги Европы, однако на поле пока не выходил.

Богдан Билошевский (Десна), 21 год (12.01.2000).

Самый возрастной игрок "сине-желтой" команды. Родился в Нежине, а впоследствии пополнил ряды академии Динамо. Вырос до капитана "молодежки" киевлян, попадал в заявку на матч УПЛ, но шанса в первой команде не получил и был арендован Десной. В составе черниговцев уже дебютировал в Премьер-лиге. Вызвался Русланом Ротанем в сборную U-21 еще два года назад. Обладает качественными разрушительными навыками.

Вивчаренко (на переднем плане) и Билошевский (сзади)

Алексей Сич (Рух), 19 лет (01.04.2001).

Уроженец Ровенской переехал во Львов в 8-м классе. Через три года получил тяжелую травму, однако вернулся в большой футбол. Успел дебютировать за Карпаты в УПЛ. Недавно перебрался в Рух, в составе которого также уже дебютировал в элите. Качественно действует в центре поля, обладает хорошим ударом.

Максим Брагару (Черноморец), 18 лет (21.07.2002).

Воспитанник одесского футбола, который оказался в Черноморце в 2018 году. Отлично начал новый год и, несмотря на юный возраст, становится ключевым исполнителем "моряков". Мощный удар, хорошие техника и скорость – кажется, этот парень имеет все данные для того, чтобы стать классным футболистом.

Иван Желизко (Валмиера, Латвия), 20 лет (12.02.2001).

Воспитанник львовских Карпат, где классно выглядел в юношеских командах под руководством Андрея Тлумака. Один из двух легионеров сборной. Закрывает позицию в центре поля. В 2019 году переехал в чешскую Карвину, однако стать игроком основы не сумел. Недавно подписал контракт с латвийской Валмиерой и стабильно выходит в старте.

НАПАДАЮЩИЕ

Владислав Супряга (Динамо), 21 год (15.02.2000).

Пожалуй, наиболее звездный игрок "молодежки". Футболист с бешеным потенциалом, который приправленный большим количеством проблем. По крайней мере, на данном этапе Мирча Луческу все меньше доверяет форварду, хотя почти нет сомнений в том, что Супряга станет основным нападающим в команде Руслана Ротаня. В любом случае три гола за сезон – катастрофический показатель в снайперском досье Владислава.

Богдан Вьюнник (Шахтер), 18 лет (21.05.2002).

Уроженец Харькова имеет необычный путь в детском футболе, ведь выступал за три ведущие академии: Металлиста, Динамо и Шахтера. В конце концов именно в составе "горняков" Богдан дебютировал в Лиге чемпионов в поединке с Реалом (как и Судаков). Пока не получает достаточно доверия от тренерского штаба и довольствуется ролью дублера Жуниора Мораэса. Идет в лидерах бомбардирской гонки чемпионата U-21.

Судаков и Вьюнник (в центре) после матча с Реалом

Евгений Исаенко (Колос), 20 лет (07.08.2000).

Начал заниматься футболом в родной Виннице, однако в 2014-м отправился в столицу. Несмотря на низкий рост, завоевал статус главного голеадора Динамо на юношеском уровне. В 18-летнем возрасте дебютировал за первую команду "бело-синих". На юношеском уровне поражал чудесами результативности, впрочем отправился за игровой практикой в соседнюю Ковалевку. Руслан Костышин использует Исаенко в качестве джокера, который часто появляется на поле во втором тайме.

Николай Кухаревич (Рух), 19 лет (01.07.2001).

Футбольный мир активно заговорил о нем после информации о переходе в Андерлехт. Трансферная сага закончилась тем, что Николай остался во Львове, однако, кажется, такое развитие событий пошло на пользу всем. Кухаревич добавляет с каждым матчем и может вырасти в топового форварда.