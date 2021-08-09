На Евро-2020 Украине удалось пробиться в 1/4 финала, где мы уступили Англии со счетом 0:4. На протяжении всего турнира игра сборной оставляла желать лучшего.

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Похожие ощущения и у голкипера Андрея Пятова, который после турнира объявил о завершении карьеры в сборной. По его мнению, сказался переноса турнира в год из-за пандемии.

От Евро двоякие впечатления. Якобы выступили, какое достижение, а чувство недосказанности осталось. Хотелось бы более уверенно его провести. Там сидели восемь дней, затем выстрелили со Швецией, развязка сумасшедшая, досадная травма Беседина. Много эмоций было потрачено, –

сказал Пятов.

По его мнению, на Евро "желто-синяя" команда была более скована и менее авантюрная, чем во время квалификации на турнир.

Напомним, на Евро-2020 Пятов не сыграл ни одного матча, все игры уверенно створ ворот защищал Георгий Бущан.