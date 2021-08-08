Вчера Сергея Реброва заметили в аэропорту "Борисполь", он прилетел рейсом из Франкфурта. Ожидается, что завтра исполком УАФ утвердит его в должности нового главного тренера сборной Украины.

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Вместе с тем неизвестно, удалось ли ему решить разрыв контракта с Аль-Айном, который он возглавил в начале лета. По информации катарских СМИ, клуб ответил украинскому специалисту отказом, поэтому он не сможет разорвать действующее соглашение.

Президент УАФ Андрей Павелко в программе "Великий футбол" рассказал о переговорах с Ребровым и заявил, что объявление нового тренера может отложено.

Считаю, что Сергей Ребров - это перспектива для сборной на несколько отборочных циклов. Это профессиональный тренер, которого мы хотели бы видеть. Но есть желание, а есть определенные моменты, которые сейчас очень важны. Однако я бы не забегал вперед. Завтра будет заслушана информация обо всех кандидатах, а окончательное решение может быть принято чуть позже. Например, в четверг, 13 июня, – сказал Павелко.

Напомним, что уже в начале сентября Украина будет играть в квалификации на чемпионат мира, а нового тренера у команды еще нет. Андрей Шевченко заявил об уходе из команды 1 августа, у него завершился контракт с УАФ, который он не захотел продолжать.