Милевский проведет прощальный матч: когда состоится и кто из звезд примет участие
Источник:Профутбол Digital
Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры. Впрочем, прощаться с любимой игрой звездный футболист будет громко.
Артем Милевский планирует еще хоть раз выйти на футбольное поле большого стадиона. Футболист хочет провести прощальный матч и поставить окончательную точку в своей карьере.
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Прощальный матч? В апреле. Пока никто не знает. Формат? Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать. А как мы сделаем – есть идеи, посмотрим,
– сказал Милевский.
Как рассказал игрок, планы завершить карьеру были еще при подписании контракта с Мынаем.
Теперь Артем занимается развитием собственного ютуб-канала "Миля". Также он ищет новое направление деятельности, который сможет его заинтересовать.
Становиться тренером Милевский пока не планирует, но не исключает такого варианта в будущем.Лунин имеет одну из самых низких зарплат в Реале: сумма все равно впечатляет